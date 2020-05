Azərbaycanlı kişilər NİYƏ rus qızlarının dərdindən dəli-divanə olurlar? - FOTO

Rus qadınlarının gözəlliyi inkaredilməz bir gerçəklikdir. Onların gözəllik sirləri bir çoxları üçün maraqlıdır. Rus qadınlarına görə gözəllik özünü necə göstərməkdən asılıdır. Ancaq onlar üçün xarici görünüş hər zaman önəmli deyil. Əsl gözəllik təbiilik və sağlamlıqla bağlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yumşaq və səliqə ilə daranmış saçlar rus qadınlarının ən vacib gözəllik sirlərindən biridir. Onlar üçün saç baxımı son dərəcə vacib nüanslardandır.

Hündürdaban ayaqqabılar, aksesuarlar, çantalar, gözəl ayaqlar, təmiz geyimlər rus qadınları üçün görüntüdə ən önəmli məqamlardandır.

Rus qadınlarına görə, incə bir qadın alt paltarının görünməsinə imkan verməməlidir. Hətta alt paltarının olmaması, onların özünün və ya paltardan izinin görünməsindən daha yaxşıdır.

Yaxşı bir görüntü üçün bahalı görünən ucuz geyimlər də seçə bilərlər. Ancaq burada vacib məqam düzgün parça seçimidir. Üstəlik, rus qadınları ucuz aldıqları hər bir paltarı dərzidə öz bədənlərinə uyğun düzəltdirərlər. Bununla həm paltar daha bahalı və sanki, onlar üçün tikilmiş kimi görünür.

Düzgün rəng seçimi rus qadınları üçün geyimlərində ən çox diqqət etdikləri məqamdır. Təbii rəngləri seçən rus qadınlarına görə, ən keyfiyyətli görüntü təəssüratı yaradan rənglər - bej, qara, boz və ağdır. (publika.az)

