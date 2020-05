Azərbaycanlı jurnalist Xaliq Rəşidoğlu COVID-19 virusuna yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Könül Aypara "Facebook" səhifəsində yazıb.

O qeyd edib ki, X.Rəşidoğlu Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Terapevtik Klinikasında nəzarətdədir.

