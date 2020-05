Sığortaedən və sığortaolunanlara rəsmi müraciət edildi

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq Əmri ilə Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Bakı şəhər İdarəsi Mərkəzi Sosial Sığorta və Fərdi Uçot İdarəsi adlandırılmışdır. Fondun yerli orqanlarının fəaliyyətinin optimallaşdırılması, habelə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər və rayon şöbələrində uçotda olan sığortaedən və sığortaolunanların həmin idarədə uçotunun mərkəzləşdirilməsi işlərinə başlanılmışdır.



Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Bakı şəhəri üzrə yerli qurumlarında uçotda olan bütün sığortaedənlərin və sığortaolunanların uçotunun mərkəzləşdirilməsi artıq başa çatmışdır.

Fondun respublikanın digər şəhər və rayon şöbələri üzrə uçotda olan sığortaedən və sığortaolunanların uçotunun mərkəzləşdirilməsi isə bir ay ərzində həyata keçiriləcək.

Bunu nəzərə alaraq, uçotun mərkəzləşdirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhəri üzrə sığortaedənlər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının düzgün ödənilməsi üçün idarənin bank rekvizitləri barədə məlumatları nəzərinizə çatdırırıq:

Nazirlik bunu nəzərə alaraq, uçotun mərkəzləşdirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhəri üzrə sığortaedənlər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının düzgün ödənilməsi üçün idarənin bank rekvizitləri barədə məlumatları vətəndaşların nəzərinə çatdırır:

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə

B1.Benefisiar(alan) bank

Adı:Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kodu:210005

VÖEN:1401555071

M/H:AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22

B2.Alan müştəri /Beneficiary

Adı: DSMF-nin Mərkəzi Sosial Sığorta və Fərdi Uçot İdarəsi

H/H №: AZ89CTRE00000000000007018506

VÖEN:1300115511

Büdcə səviyyəsi kodu - 4

Təsnifat kodu: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il

tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının

büdcə gəlirlərinin təsnifatı”na əsasən fəaliyyət sahənizə uyğun təsnifat kodu

seçilməlidir.

İşsizlikdən sığorta haqqı üzrə

B1. Benefisiar(alan) bank

Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kodu: 210005

VÖEN: 1401555071

M/H: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22

B2.Alan müştəri /Beneficiary

Adı: DSMF-nin Mərkəzi Sosial Sığorta və Fərdi Uçot İdarəsi

H/H №: AZ53CTRE00000000000007018572

VÖEN:1300115511

Büdcə səviyyəsi kodu - 4

Təsnifat kodu: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il

tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının

büdcə gəlirlərinin təsnifatı”na əsasən fəaliyyət sahənizə uyğun təsnifat kodu

seçilməlidir.

İşsizlikdən sığortanın Xüsusi hesabı

(Penya, cərimə və maliyyə sanksiyaları üçün)

B1. Benefisiar(alan) bank

Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kodu:210005

VÖEN:1401555071

M/H: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22

B2. Alan müştəri /Beneficiary

Adı: DSMF-nin Mərkəzi Sosial Sığorta və Fərdi Uçot İdarəsi

H/H №: AZ26CTRE00000000000007018573

VÖEN: 1300115511

Büdcə səviyyəsi kodu - 4

Təsnifat kodu: Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatı”na əsasən fəaliyyət sahənizə uyğun təsnifat kodu seçilməlidir.

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlərlə və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar sığortaedən və sığortaolunanların əlavə sualları olduğu təqdirdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Mərkəzi Sosial Sığorta və Fərdi Uçot İdarəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Telefon: (012) 562-20-11, 562-33-59, 562-10-86, 562-10-79, 562-34-81

e-mail:[email protected]

Ünvan: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov pr.1965-ci məhəllə. AZ1075

“Çinar park Biznes mərkəzi”, bina 6, giriş 2, mərtəbə 4.

