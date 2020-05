Bakıda 9 yaşlı qız intihar edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb. 9 yaşlı N.D. yaşadıqları evdə anasının məxsus şərflə özünü asaraq öldürülüb.

Sabunçu rayon Prokurorluğunda faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (intihar həddinə çatdırma) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir.(Apa)

