Koronavirusa görə dənizdə çimməyə icazə veriləcəkmi? - Baş infeksionistdən AÇIQLAMA

Məlumdur ki, qarşıdan çimərlik mövsümü gəlir. İnsanların ölkəmizdə olan COVİD- 19 virusuna görə dənizdə istirahət edib-etməyəcəkləri ilə bağlı mövzu ən çox verilən sullardandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirən Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal İsayev dəniz suyu ilə virusun yoluxma ehtimalının çox az olduğuna bildirərək, virusun olmasına baxmayaraq hər kəsin dəniz mövsümündə sərinlənə biləcəyini açıqlayıb:

"Bu, hər bir kəsi düşündürən sualdır. Virusun olmasına baxmayaraq, hər kəs dəniz mövsümündə çimərliyə gedə və çimə biləcək.'' Cəlal İsayev sonxeber.az müsahibəsində vurğulayıb ki, infeksiyaya yoluxma halları belə davam etsə, orada da müəyyən şərtlər olacaq. Bunun təmas məsələsi olduğunu düşünürəm".

