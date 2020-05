Əməkdar artist Elza Seyidcahan yenə fərqli obrazda izləyicilərini təcübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu dəfə başına çobanyastığı güllərindən hazırlanan buket qoyub.

Şəkillərdə Elza ilə yanaşı həmkarı Mətanət İsgəndərli və bacısı Rasimə yer alıb.

Metbuat.az həmin fotosesiyanı təqdim edir.

