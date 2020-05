​Energetika Nazirliyi Azərbaycan üzrə elektrik enerjisinə dair məlumatları açıqlayıb

2020-ci ilin aprel ayında respublika üzrə elektrik enerjisinin istehsalı 1923,6 mln. kVtst, ixracı 17,5 mln.kVtst, idxalı 17,7 mln. kVtst olub. 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aprel ayında respublika üzrə elektrik enerjisinin istehsalı 112,2 mln. kVtst,ixracı 86,4 mln. kVtst azalıb, idxal isə 6,5 mln. kVtst artıb.



Cari ilin yanvar-aprel aylarında isə respublikada elektrik enerjisinin istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 68,2 mln. kVtst artaraq 8896,7 mln. kVtst olub.

Hesabat dövründə ötən ilin 4 ayına nisbətən elektrik enerjisinin istehsalı İES-lərdə 189,2 mln. kVtst artaraq 8435,2 mln. kVtst, SES-lərdə 120,2 mln. kVtst azalaraq 341,8 mln. kVtst, digər mənbələr (KES, GES və BMTYZ) üzrə isə 0,8 mln. kVtst azalaraq 119,7 mln. kVtst olub. Külək Elektrik Stansiyalarında 34,5 mln. kVtst, Günəş Elektrik Stansiyalarında 13,4 mln. kVtst, Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunda 71,8 mln. kVtst elektrik enerjisi istehsal edilib.

2020-ci ilin 4 ayında elektrik enerjisinin istehsalı “Azərenerji” ASC üzrə 7985,8 mln. kVts (İES-lərdə 7689,9 mln. kVtst, SES-lərdə 295,9 mln.kVtst), Naxçıvan MR Dövlət Energetika Xidməti üzrə 114,1 mln. kVtst (İES-lərdə 62,7 mln. kVtst, SES-lərdə 39,9 mln. kVtst, Günəş ES-də 11,5 mln. kVtst), Müstəqil Elektrik Stansiyaları üzrə 796,8 mln. kVtst təşkil edib.

Bu dövr ərzində elektrik enerjisinin ixracı 500,6 mln. kVtst olmaqla, 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 116,4 mln. kVtst azalıb. Elektrik enerjisinin idxalı isə 44,7 mln. kVtst təşkil etməklə, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,5 mln. kVtst azalıb.

