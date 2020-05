Türkiyənin “Beşiktaş” klubunda 8 nəfərin yeni növ koronavirusa yoluxduğu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub rəsmi açıqlama yayıb. Dünən klubun bütün əməkdaşları və futbolçular koronavirus testindən keçiriliblər. Bunlardan 8-nin testi pozitiv çıxıb. Onların vəziyyətinin normal olduğu və həkim nəzarətində olduqları qeyd edilib.

Qeyd edək ki, bundan öncə "Fənərbağça" və "Ərzurumspor" klublarının da əməkdaşlarında virus aşkarlanmışdı.

Mənbə: Ntvspor.net

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.