Çində meydana gələn yeni növ koronavirus "COVİD-19" üçün peyvənd 1 ildən tez hazır olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Avropa Dərman Agentliyi" (EMA) açıqlama yayıb. Agentliyin saytında qeyd edilən məlumata görə, koronavirusa qarşı peyvəndin ən yaxşı ssenari ilə 2021-ci ildə hazır olacağı ehtimal edilir.

Agentlik hal-hazırda koronavirusa qarşı vaksin hazırlamaq üçün araşdırmalar aparan 33 dərman şirkəti ilə iş birliyindədir.

Mənbə: RİA Novosti

