Məhşur 90 yaşlı nənə yük maşını ilə ''drift'' etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynada yaşayan 90 yaşlı Rina nənə İnstaqramda blogerlik edir. Bu dəfə o yük maşını ilə "drift” edib.

İnstaqramda 26,5 min izləyicisi olan Rina nənənin səhifəsi ölkənin sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında məşhurdur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Rentv

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.