Tural Qüdrət oğlu Piriyev Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun İcraçı direktoru təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev mayın 14-də bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.