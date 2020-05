Azərbaycanda bu qurumun əməkdaşları koronavirusa yoluxdu - RƏSMİ

"Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin altı əməkdaşı koronavirusa yoluxub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İB-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərov Oxu.Az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib.

Onun sözlərinə görə, qurumun əməkdaşlarında koronovirusa yoluxma faktları ayrı-ayrı vaxtlarda qeydə alınıb:

"Altı nəfər əməkdaşımız bu virusa yoluxub. Üç nəfəri artıq sağalıb, evlərindədir. Hazırda üç nəfər isə xəstəxanada müalicəsini davam etdirir”.C.Səfərov qeyd edib ki, koronovirusa yoluxanlar 50-65 yaş arası şəxslərdir.

