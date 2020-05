Rusiyada yeni növ koronavirus epidemiyasında 12 gün sonra bir ilk yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə son 24 saatda koronavirusa yoluxanların sayı ilk dəfə 10 mindən az olub. Belə ki, son bir gündə ölkədə 9 min 974 nəfərdə yeni növ koronavirus təsbit edilib. Mayın 2-dən bu yana bu ilk belə azalma olub.

Ümumilikdə ölkədə virusa yoluxanların sayı 252 mini keçib. Ölənlər isə 2 min 305-dir.

Mənbə: RİA Novosti

