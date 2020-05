İnsanlar koronavirusa könüllü yoluxdurulacaq - ÜST dəstəklədi

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusa yoluxan insanlar üçün peyvənd sınaqlarının keçirilməsini şərti olaraq dəstəkləyir" .

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bu sınaqlar insanları könüllü şəkildə koronavirusa yoluxdurmaq yolu ilə həyata keçirilə bilər.



Könüllülər üçün təhlükəli olduğuna baxmayaraq, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə, sözügedən üsul peyvəndin tapılmasını daha da sürətləndirə bilər. Həmçinin, bu yanaşmanın necə baş tutacağı ilə bağlı təlimatlar artıq yayımlanmağa başlayıb.

Tətbiq olunması təklif edilən bu sınaqlar peyvəndin inkişafında əsas rol oynayır. Həmçinin malyariya, tif və zökəm xəstəlikləri ilə müalicədə istifadə oluna bilər. Lakin qeyd edə bilərik ki, bu xəstəliklərə yoluxub, vəziyyəti daha da ağırlaşmış xəstələr üçün çeşidli müalicə üsulları da var.

"Covid-19"a könüllü şəkildə yoluxacaq insanları təhlükədən qoruya biləcək bir müalicə metodu hələ ki, yoxdur.

Elm adamları getdikcə belə tədqiqatları nəzərdən keçirməli olduqlarını düşünür və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu fikri şərti olaraq dəstəkləyən ən son təşkilatdır.

ABŞ-dakı Rutgers Universitetinin Əhali Səviyyə Bioetika Mərkəzinin direktoru Professor Nir Eyal deyirdi: “Bu haqda ciddi düşünən kəslər arasında əsaslı bir razılıq var".

Ölümcül bir patogen ilə sağlam şəxslərin yoluxması əks effekt verə bilər. Lakin Eyalın fikrinə görə, 20 yaşlarında olan şəxslər üçün Covid-19 pandemiyasından ölüm riski 3000-də birdir və bu, bir insanın böyrəyini bağışlaması riskinə bənzəyir. O deyirdi: “Düşünün ki, bunu qəbul etmək könüllüləri təcrübəsiz, yarımgünlük tibb işçisi kimi sınağa göndərməkdən daha asandır və biz bir sıra digər təcrübələri artıq qəbul etmişik".

Aysel Qaybaliyeva / METBUAT.AZ

