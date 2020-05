ABŞ-da koronavirus infeksiyasına yoluxanların və pandemiya qurbanlarının sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu günədək Birləşmiş Ştatlarda 1 milyon 441 min 55 nəfər virusa yoluxub. Son sutkada COVID-19-dan ölənlərin sayı 901 nəfər artaraq 86 min 98-ə çatıb.



Qeyd edək ki, ABŞ koronavirusa yoluxma və ölüm sayına görə dünyada birinci yerdədir.

