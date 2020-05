Müğənni Səmra Rəhimli sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı sarı büstqalterdə çəkdiyi videosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. O, paylaşımına “Gecə-gündüz onlaynam” sözlərini yazıb. Səmranın paylaşımı birmənalı qarşılanmayıb.

Ona tərif yazanlarla yanaşı, Qədr gecəsində belə bir paylaşım etdiyi üçün tənqid edənlər də olub. (axsam.az)

