Koronavirus xəstəsi xəstəxanadan belə QAÇDI - ANBAAN GÖRÜNTÜLƏR

Gürcü əsilli Cons Kri mələfələri birləşdirərək xəstəxanadan qaçmağa çalışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Trabzon şəhərində koronavirus şübhəsi ilə xəstəxanada müalicə alan Cons Kri adlı vətəndaş xəstəxadan qaçmağa cəhd edib.Yatağındakı mələfələri bir- birinə bağlayaraq xəstəxananın üçüncü mərtəbəsindən aşağı düşməyə çalışan Conun bu cəhdi uğursuz alınıb.

Çünki mələfələr ikinci mərtəbəyə qədər uzanıb.

İkinci mərtəbədə mələfədən asılı vəziyyətdə qalan xəstənin bu hərəkətləri kameralar tərəfindən anbaan görüntüyə alınıb.Sonda xəstəxananın təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən O,xilas edilərək palatasına aparılıb.

Qeyd edək ki, keçmişdə psixoloji problemləri olduğu deyilən Conun bir daha qaçmaması üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

Mənbə:MSN

