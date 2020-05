Virusdan az insanın öldüyü ölkələr qışda gələcək ölümcül dalğada... - ÜST nümayəndəsindən ŞOK AÇIQLAMA

"İndi koronavirus üzərində qələbəni qeyd etmək vaxtı deyil, növbəti ölümcül koronavirus dalğasına hazırlaşmaq vaxtıdır".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "The Telegraph" qəzetinə müsahibə verən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa bölgəsi üzrə nümayəndəsi Hans Kluqe deyib. Hans Kluqe bildirib ki, ikinci koronavirus dalğası üçün Avropa ölkələrinin onları dəstəkləməlidilər.

O həmçinin bildirib ki, qışda gələcək ölümcül dalğa ilk dalğanı az zərərlə ötürən ölkələrdə şiddətli ola bilər.

Mənbə: The Telegraph

