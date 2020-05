“Trampın ölüm saatı” meydanda asıldı - VİDEO

Nyu Yorkda COVİD-19-la bağlı lazımi tədbirlər görmədiyinə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampı tənqid edən plakat hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 8-dən etibarən Nyu-Yorkun Tayms Meydanındakı ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin sayını hər saat əks etdirən nəhəng bir reklam lövhəsi qurulub. Buna "Tramp Ölüm Saatı" deyilir.

Rejissor Eugene Jareckinin təşkilatçılığı ilə 56 metrlik LED ekran, prezident Donald Trump administrasiyasının koronavirusun ilk günlərdə ABŞ-ın yayılmasına reaksiyasına etiraz olaraq yaradılıb. Kinorejissor bildirib ki, bu ağrını unutmaq olmaz:

"2020-ci ilin yanvarından başlayaraq Prezident Tramp və rəhbərliyinə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi lazım olduğu bildirildi. Prezident 16 marta qədər hərəkət etməkdən imtina etdi. O vaxta qədər virusun yayılması üçün vacib bir şans əldən verildi. Təsir azaltma tədbirləri bir həftə əvvəl həyata keçirilsəydi, 9 Mart 2020-ci ilə qədər ABŞ ölümlərinin təxminən 60% qarşısını almaq olardı."

Qeyd edək ki, ABŞ-ın Nyu-York ştatında son sutkada 157 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasından ölüb, bundan əvvəlki gün isə bu rəqəm 166 nəfər təşkil edirdi.

Mənbə:İnsider.com

