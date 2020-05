Kafe və restoranlar bu həftə açılır? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Sosial şəbəkədə kafe və restoranların bu həftə açılacağı ilə bağlı iddialar yer alıb. Bu həftə kafe və restaoranlar açıla bilərmi?

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Sonxeber.az-a danışan TƏBİB-in mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva bildirdi ki, bununla bağlı qərarlar Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah verir: "Bu həftə ərzində keçirilən brifinqdə yumşalmaların hansı sahələrə şamil olacağı bəlli olacaq".

Operativ Qərargahın rəsmisi İbrahim Məmmədov bildirib ki, bununla bağlı hər hansı bir qərar olsa, ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.