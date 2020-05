Bakının Nəsimi rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “oxu.az”a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat daxil olub.

Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsinin sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Rəşad Rəhimov Şövqiyar Abdullayev küçəsində yerləşən 23 nömrəli minanın 18-ci mərtəbəsindən özünü atıb.

Hazırda Nəsimi rayon Prokurorluğu faktla bağlı araşdırma aparır, intiharın səbəbləri müəyyənləşdirilir.

