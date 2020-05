Mayın 16-17-də Bakının Ziya Bünyadov prospektinə 20 Yanvar dairəsindən giriş müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib.

Məlumata görə, buna səbəb aparılacaq təmir işləridir. Sürücülər alternativ olaraq Asif Məhərrəmov, Ceyhun Səlimov və Əbdulvahab Salamzadə küçələrindən istifadə edə bilərlər.

