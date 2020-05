Toy etmək istəyənlərin diqqətinə: Operativ Qərargah AÇIQLADI

Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı sanitar-epidemioloji vəziyyət, ölkə əhalisi arasında virusa yoluxanların ümumi sayı və xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qisminin mayın 18-dən yumşaldılmasına qərar verilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Buna baxmayaraq bəzi məhdudiyyətlər isə mayın 31-dək qüvvədədədir.

O məhdudiyyətlərdən biri də toy məclislərinin keçirilməsidir. Toy məclislərinin təşkilinin qadağan olunması hələ də qüvvədə qalır.

