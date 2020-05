Xüsusi karantin rejiminin yumşaldılmasının səbəbi AÇIQLANDI

"Baş nazir artıq xüsusi karantin rejimindən çıxmaqla bağlı qərar imzalayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

İ. Məmmədov bildirib ki, bu, karantin rejimindən çıxışın yumşalması ilə bağlı üçüncü mərhələdir.

"Məhdudiyyətlərin daha bir qisminin yumşaldılması xüsusi karantin rejimində çıxışla bağlı 3-cü mərhələ hesab oluna bilər. Ona görə ki, aprelin 27-dən etibarən yumşaldılmanın birinci mərhələsi tətbiq olundu. Mayın 4-dən etibarən isə ölkə sarı və narıncı zonalara bölünərək yumşalma prosesi ikipilləli, ikisürətli, selektiv yanaşma metodu ilə tətbiq edilməyə başladı”, - deyə İ.Məmmədov bildirib.

