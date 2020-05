"Həm tibbi maska istifadə edilməli, həm də sosial məsafə qorunmalıdır. Bu iki vasitə eyni anda həyata keçirilmədir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”nin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

TƏBİB sədri bildirib ki, son dövrlərdə çarter reysləri ilə xaricdən ölkəyə gələnlər arasında yoluxma 20 faiz təşkil edib.

