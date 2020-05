"Kitabxanalar təhsil müəssisələri ilə birlikdə açılacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov bildirib.

N.Məmmədov qeyd edib ki, kitabxanalar təhsilin bir hissəsidir. Tədris yoxdursa, kitabxanaların açılması da zəruri deyil.

