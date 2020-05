Nişan mərasiminə qatılan 81 nəfər koronavirusa yoluxub - Azərbaycanlı həkim AÇIQLADI

"Böyük ehtimalla Türkiyədə yoluxmanın sayı aşağı düşəcəkdir. Götürsən heç 80 milyondan 2 faizi xəstələnməyibdir. Hər kəs özünə, öz canına sahib çıxmalıdır və başqası üçün təhlükə yaratmamalıdır. Maska mütləq taxılmalıdır, məsafə qorunmalıdır və gigiyenik qaydalar əməl edilməlidir. Hər hansı bir toy mərasimi, dini mərasimlər və yaxud da ki, yas yerləri qətiyyən olmamalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı Adil həkim "ATV qərargah" verilişinə açıqlamasında deyib.



Həkim Türkiyədə son günün statistikasında 81 nəfərin bir məclisdə koronavirusa yoluxduğunu bildirib:



"Bu gün Türkiyədə verilən xəbərə görə, Karhraman Maraş şəhərində bir yerdə nişan olub və mərasim nəticəsində 81 nəfərə koronavirus dioqnozu qoyulub". (Milli.az)



