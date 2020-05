Restoran, kafe və çay evlərində bizim hazırladığımız müvafiq göstərişlər var. Fəaliyyət bərpa olunsa da, bu göstərişlərə ciddi əməl olunmalıdır və bununla məsələlərə epidemioloji nəzarəti həyata keçirən qurumlarımız nəzarət edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

Sədr göstərişlərə əməl etməyənlərə sərt cəza tətbiq ediləcəyini sözlərinə əlavə edib.

