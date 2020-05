Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə məxsus "Təhlükəsizlik və mühafizə idarəsi" MMC-yə yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu, İlqar Məmmədovdur. O, bu vəzifədə ötən ay vəfat etmiş Akif Qorçubəylini əvəz edib.

Qeyd edək ki, Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyevdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.