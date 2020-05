Azərbaycanlı idmançı açıq-saçıq görüntüsünü paylaşdı, bədən quruluşu heyran etdi - FOTOLAR

Azərbaycanın keçmiş gimanstı, hal-hazırda Moskvada yaşayan Samirə Mustafayeva özünün "İnstaqram" hesbaında yeni fotosessiyasını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançının ideal bədən quruluşu istifadəçilər tərəfindən bəyənilib. O, şəffaf idman geyimi ilə kamera önünə keçərək, seksual pozlar verib. Peşəkar gimnast stul üzərində akrobatik hərəkətlər edərək, ideal bədən quruluşunu nümayiş etdirib

Onun döyməsi izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb.

Qeyd edək ki, Samirə Mustafayeva indi fitness məşqçiliklə məşğuldur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.