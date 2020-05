Bu dəqiqələrdə Bakıda binalardan birinin balkonu uçub.

Metbuat.az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Nərimanov metrostansiyasının çıxışında yerləşən Respublika Uşaq Stomatoloji Mərkəzinin yeləşdiyi 5 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində baş verib.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

