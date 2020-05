Rusiyada koronavirusa yoluxan hərbçilərin sayında artım müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, indiyədək 2838 hərbi qulluqçuda COVİD-19 infeksiyasına yoluxma faktı aşkarlanıb. Onlardan bir çoxu sağalaraq evə buraxılıb.

