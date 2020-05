Çinin İsraildəki səfiri Du Vey mayın 17-də səhər saatlarında evində ölü vəziyyətdə tapılıb.

Metbuat.az “Jerusalem Post”a istinadən xəbər verir ki, 58 yaşlı diplomatın ölümünü XİN-in rəsmi nümayəndəsi təsdiqləyib.



Səfirin ölüm səbəbli hələlik müəyyən edilməyib, polis hazırda onun evində araşdırma aparır.



Məlumata görə, diplomat martın əvvəlində İsrailə gəlib və evdə iki həftəlik özünütəcrid rejimində qalıb.



Mərhumun bir oğlu var.

