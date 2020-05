Türkiyədə yeni növ koronavirus səbəbi ilə tətbiq edilən 65 yaşdan yuxarı şəxslərin küçəyə çıxma qadağası ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir həftədir evdə olan yaşlılar 6 saat müddətində küçəyə çıxıblar.



Onların sevincli anları isə maraqlı görüntülərə səbəb olub.





























