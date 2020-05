Sabahdan etibarən Azərbaycanda koronavirusla bağlı tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarının bir hissəsi ləğv ediləcək.

Pravda.az-ın xəbərinə görə, Bakıdan bölgələrə və əks istiqamətə sərnişin avtobuslarının hərəkəti bərpa edilməyib. Bəs, icazə ilə bölgələrə getmək istəyənlər və ya paytaxta gələnlər nə etməlidir?

