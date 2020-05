Koronavirus pandemiyasından qorunmaq üçün evində qalmağı üstün tutan aktrisa Yasəmən Özilhan "İnstagram" paylaşımları ilə diqqəti cəlb edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın makiyajsız son paylaşımı izləyiciləri tərəfindən təqdir toplayıb.

Belə ki, Özilhanın paylaşımı qısa zaman ərzində 73 mindən artıq bəyənmə toplatıb.

