Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 4.2 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

Mayın 17-si saat 20:00-a olan məlumatına əsasən, Bakı, Sumqayıt, Mərəzə, Altıağac, Xaçmaz, Quba, Qusar, Xaltan, Qrız, Nabranda yağış yağıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qərb küləyi Naftalan, Neftçalada 26 m/s, Ağstafada 22 m/s, Göyçayda 21 m/s, Zərdab, Beyləqan, Ağdam, Cəfərxanda 20 m/s, Tərtər, İmişlidə 18 m/s, Sabirabadda 17 m/s, Abşeron yarımadası və Abşeron Dəniz rayonunda: Qum adasında 26 m/s, Sumqayıt, Maştağa, Çilov adasında 22 m/s, Bakıda 20 m/s, Neft Daşlarında 21 m/s-dək güclənib.



Neft Daşları stansiyasının məlumatına görə, dalğanın hündürlüyü 4.2 metrə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.