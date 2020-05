İsrail parlamenti (Knesset) martın 2-də keçirilmiş seçkilərin yekunları üzrə Baş Nazir Binyamin Netanyahu tərəfindən formalaşdırılan koalisiya hökumətini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 120 deputatdan 73-ü yeni hökuməti dəstəkləyib.



Qeyd edək ki, "Likud" və "Kahol-Lavan" partiyalarının koalisiya razılaşmasına əsasən, Netanyahu 2021-ci ilin noyabr ayınadək Baş Nazir vəzifəsində çalışacaq. Bundan sonra Baş Nazir vəzifəsi Beni Qansa keçəcək.

