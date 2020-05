Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan və Bakı şəhərindəki ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilən Cəmşid Abbasovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, aprel ayında Bakıda təcili yardım stansiyasının həkimi Zakir Xəlilov, Türkiyədə isə özəl xəstəxanada çalışan həmyerlimiz, həkim Tahir Bababəyli koronavirusdan ölüb.(publika.az)

