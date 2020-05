"Avroviziya 2016" təmsilçimiz Səmra Rəhimli açıq-saçıq paylaşımı ilə yenidən diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmra Rəhimli İnstaqramda açıq-saçıq geyimdə rəqs etdiyi videosunu paylaşıb. İfaçının alnındakı "Masson İlluminati" işarəsi izləyicilərin gözündən yayınmayıb. İzləyiciləri Səmranı Masson olmaqda ittiham ediblər.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

