Sumqayıt şəhərində avtomobildə oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxs şəhər sakini Z.Səmədovanın 99-DD-111 qeydiyyat nişanlı avtomobilindən 800 manat pul oğurlayıb.

Hadisəni törədən şəxsin axtarışları davam etdirilir.

