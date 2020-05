Maykl Cordanın 1985-ci ildə "Çikaqo Bulls" ilə NBA-dakı ilk mövsümündə geyindiyi imzalı ayaqqabılar hərraca çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərrac "Sotheby" şirkəti tərəfindən virtual olaraq keçirilib. Koleksiyaçı Cordan Gellerin 2012-ci ildən bəri sahib olduğu Maykl COrdanın oyun ayaqqabıları 560 min dollara yeni alıcısını tapıb.

Bu rəqəm hərracda ən yüksək məbləğ kimi rekord qırıb.

Mənbə: sondakika.com

