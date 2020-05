Koronavirusun ilk və son əlaməti bu olur - ABŞ professoru açıqladı

Yeni növ koronavirusa yoluxan xəstələr üçün iflic xəstəliyin birinsi və son əlaməti ola bilər. Çünki orqanizmə daxil olan "COVİD-19" virusu qanda laxtalanmaya səbəb olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Corc Mason Universitetindən professor Ança Baranova deyib:

"ABŞ-da qeydə alınan rəqəmlərə görə, virus zamanı ürək-damar xəstəliyi olan yaşı 40-dan az olan şəxslərin sayı 2018-2019-cu illərdəki eyni dövrlərlə müqayisədə 7 dəfə çoxdur. Qanın laxtalanması çox vaxt virusa yoluxan xəstələrdə yeganə simptom olaraq özünün göstərir".

Mənbə: lenta.ru

