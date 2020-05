Koronavirus epidemiyası daha bir intihara səbəb olub. Hadisə Rusiyanın Moskva şəhərinin yaxınlığında meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tək yaşayan 83 yaşlı qadının cəsədi yaxınlığdakı göldə tapılıb. Bildirilib ki, qadına oğlu baxır, ona hər gün ərzaq gətirirmiş. Son gün qadın diş həkiminə gedib və qayıtdıqdan sonra özünün koronavirusa yoluxduğundan şübhələnib.

Qadının koronavirus xəbərlərindən psixoloji olaraq təsirləndiyi ehtimal edilib.

Mənbə: RİA Novosti

