Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah koronavirusla bağlı KİV nümayəndələri üçün brifinq keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqdə jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab verilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.