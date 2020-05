“Azərbaycanda son həftədə, 11 may-17 may tarixlərində 755 koronavirusa yoluxma olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında TƏBİB-in Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva bildirib.

Y. Qarayeva deyib ki, indiyə qədər belə göstərici olmamışdı: “ Bu, sosial məsuliyyətsizliklə bağlıdır”.

