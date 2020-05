Azərbaycanda əhalinin işləyən təbəqəsini maraqlandıran suallardan biri də bağçaların açılması məsələsidir

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin (BŞİH) başçısı Eldar Əzizov bildirib ki qərar Operativ Qərargahın diqqətindədir:

"Bağçalar epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq açılması müzakirə edilə bilər.Amma mən düşünmürəm ki, bu yaxın müddətdən baş verəcək.''

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

