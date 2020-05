Rayonlara gediş-gəliş və ölkə sərhədlərinin açılması sanitar-epidemioloji vəziyyətdən asılıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

O, iyun-iyul aylarında toyların bərpa olunması ilə bağlı bu gün nəsə deyə bilmədiklərini söyləyib:

"Bugünkü statistika bunu deməyə əsas verir. Mütəxəssislər sonrakı günlərlə bağlı nə deyəcəksə o da olacaq".

