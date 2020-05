ANS TV-nin sabiq aparıcısı Elnarə Təhməzova uzun müddətdən sonra yenidən efirə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli aparıcı bu dəfə "Real TV"də efirə çıxıb. O, "Real İntervyu" verilişinin aparıcısıdır.

Bu barədə Elnarə şəxsi İnstaqram hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Elnarə Təhməzova ANS TV bağlandıqdan sonra İngiltərəyə köçmüşdü.

