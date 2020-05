“Birinci modul xəstəxana Bakıda açıldı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın mətbuat konfransında TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva bildirib.

O əlavə edib ki, ikinci xəstəxana üzərində də intensiv iş gedir: “Sumqayıt və Gəncədə də tezliklə modul xəstəxanalar açılacaq. Son iki həftənin statistik rəqəmləri onu göstərir ki, modul xəstəxanaların bu gün açılması çox vacib məsələdir və bizə çox lazımlıdır. Çünki xəstə sayımız artır”.

